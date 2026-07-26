في كل موسم، يظهر تنسيق لوني يجذب أنظار عشاق الموضة، ويبدو أن صيف 2026 منح هذه المكانة لمزيج الأحمر والبنفسجي. فبعد سنوات من الاعتماد على التدرجات المحايدة أو الألوان المتقاربة، فرض هذا الثنائي نفسه على منصات العروض وإطلالات الشارع، مقدماً مظهراً جريئاً يجمع بين الحيوية والرقي.

ويعود انتشار هذا التنسيق إلى رغبة دور الأزياء في كسر القواعد التقليدية، حيث يمنح الأحمر، بطاقته وحضوره القوي، توازناً مع البنفسجي الذي يرمز إلى الفخامة والإبداع. والنتيجة إطلالات نابضة بالحياة دون أن تبدو مبالغاً فيها، خصوصا عند اختيار درجات متناسقة مثل الأحمر الكرزي مع البنفسجي البرقوقي، أو الأحمر القرمزي مع البنفسجي الليلكي.

ولم يقتصر هذا الاتجاه على الملابس، بل امتد إلى الإكسسوارات والأحذية وحقائب اليد، إذ أصبح من الشائع رؤية حقيبة بنفسجية مع فستان أحمر، أو حذاء أحمر يضفي لمسة لافتة على إطلالة يغلب عليها البنفسجي. كما اعتمدت كثير من المؤثرات هذا التنسيق بأسلوب بسيط يناسب الإطلالات اليومية، ما ساهم في انتشاره خارج منصات العروض.

ويرى خبراء الموضة أن سر نجاح هذا الثنائي يكمن في مرونته؛ إذ يمكن تنسيقه بأسلوب ناعم من خلال درجات الباستيل، أو بإطلالة جريئة باستخدام الألوان المشبعة. كما يمكن موازنة حضوره بإضافة قطع باللون الأبيض أو البيج أو الأسود للحصول على مظهر أكثر هدوءاً.