خطفت الفنانة نرمين الفقي أنظار متابعيها بلقطات صيفية جديدة وثّقت خلالها لحظات استمتاعها بالعطلة الصيفية على شاطئ البحر، مُعيدةً تأكيد حضورها القوي وأناقتها اللافتة التي طالما اعتاد عليها جمهورها.

ونشرت نرمين عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستجرام» مقطع فيديو استعرضت فيه أجواء رحلتها الأخيرة إلى إحدى المدن الساحلية، حيث ظهرت بلمسات تجمع بين البساطة والألوان الهادئة التي تتماشى مع أجواء الصيف والحرية.

فور انتشار اللقطات، انهالت تعليقات الإشادة من جمهورها ومتابعيها الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بأناقتها وعفويتها أمام البحر.

ولم تخلُ التعليقات من الألقاب التي أطلقها الجمهور عليها احتفاءً بظهورها، وكان من أبرزها: «عروسة البحور»، «أجمل واحدة على البحر»، «قمر الدنيا»، و*«نجمة الساحل»*.

وعلى الصعيد الفني، يُذكر أن أحدث مشاركات الفنانة نرمين الفقي كانت من خلال مسلسل «فوبيا»، والذي ضم نخبة من النجوم أبرزهم: سوسن بدر، ورانيا يوسف، وناهد السباعي، وأحمد الرافعي، وهو من تأليف أحمد عزت وإخراج رؤوف عبد العزيز.