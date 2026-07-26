لم تعد الحقيبة مجرد قطعة عملية تُكمل الإطلالة، بل تحولت في صيف 2026 إلى العنصر الأبرز في عالم الموضة. فبعد سنوات من انتشار تعليقات الحقائب التي زينت أشهر التصاميم، اتجهت دور الأزياء إلى تقديم حقائب بأشكال غير مألوفة، مستوحاة من الأصداف البحرية، والزهور، والفواكه، وحتى الحيوانات، لتصبح القطعة التي تلفت الأنظار قبل الملابس نفسها.

ويأتي هذا التوجه استجابة لرغبة المستهلكين، خصوصا من الجيلين Z وAlpha، في اقتناء إكسسوارات تعكس شخصيتهم وتمنحهم مظهراً فريداً بعيداً عن التصاميم التقليدية. كما ساهمت منصات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الصيحة، إذ أصبحت الحقائب اللافتة تحقق انتشاراً واسعاً في الصور ومقاطع الفيديو، ما عزز الإقبال عليها.

وقدمت علامات فاخرة وعصرية نماذج متنوعة تجمع بين الطابع الفني والوظيفة العملية، مع الاعتماد على خامات طبيعية، وتفاصيل ثلاثية الأبعاد، وألوان زاهية مستوحاة من أجواء الصيف، لتتحول الحقيبة إلى قطعة فنية يمكن تنسيقها مع إطلالات بسيطة تمنحها مساحة للتألق.

ويرى خبراء الموضة أن هذه الصيحة تعكس تحولاً في مفهوم الإكسسوارات؛ فبدلاً من اختيار حقيبة كلاسيكية تناسب جميع المناسبات، أصبح كثيرون يفضلون اقتناء حقائب مميزة تُستخدم لإضفاء لمسة مرحة أو جريئة على الإطلالة، حتى وإن كانت الملابس نفسها بسيطة ومحايدة.