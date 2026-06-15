أعلن نادي ريال مدريد رسمياً ضم الظهير الإسباني مارك كوكوريا قادماً من تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لـ6 مواسم حتى صيف 2032، في صفقة تعزز دفاعات «الميرنغي» قبل انطلاق الموسم الجديد.



ويعود كوكوريا البالغ 26 عاماً إلى إسبانيا بعد تجربة في البريميرليغ، ليضيف خيارات فنية متعددة لفلورنتينو بيريز وكارلو أنشيلوتي على مركز الظهير الأيسر، بفضل مرونته الدفاعية وقدرته على اللعب جناحاً متقدماً.



وتأتي الصفقة استمراراً لسياسة ريال مدريد في تدعيم الصفوف بأسماء إسبانية شابة قادرة على حمل قميص النادي لسنوات طويلة، إذ سيرتبط كوكوريا بالـ«سانتياغو برنابيو» حتى عام 2032.