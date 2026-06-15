نانسي عجرم تحوّل جولتها الغنائية إلى عرض أزياء متنقل

لم تكتفِ نانسي عجرم هذا الموسم بتقديم حفلاتها الغنائية، بل نجحت في لفت الأنظار بإطلالات مدروسة رافقت جولتها الأمريكية الأخيرة. فقد ظهرت بمجموعة من الفساتين المصممة خصيصاً لكل حفل، اعتمدت فيها الألوان المعدنية والقصّات التي تبرز القوام، ما جعل إطلالاتها حديث متابعي الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت تقارير الموضة إلى أن بعض الفساتين استغرق تنفيذها مئات الساعات من التطريز والخياطة اليدوية، في توجه يعكس عودة الاهتمام بالأزياء المسرحية الفاخرة بعد سنوات من الاعتماد على الإطلالات البسيطة.

كما أثارت نانسي أخيراً تفاعلاً واسعاً بإطلالة ذهبية خلال حفل زفاف فاخر في موناكو، إذ اختارت فستاناً بلمسات ملكية جمع بين البريق والأناقة الهادئة، في واحدة من أكثر إطلالاتها تداولاً هذا الشهر.

