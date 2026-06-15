تحولت رقع العين، خلال السنوات الأخيرة، من منتج مخصص للعناية إلى عنصر أساسي في روتين الجمال اليومي للكثيرات.

وتستخدم هذه الرقع للمساعدة في ترطيب المنطقة الحساسة تحت العين وتقليل مظهر الانتفاخ والإرهاق بشكل مؤقت.

ورغم شعبيتها الواسعة، يشير الخبراء إلى أن نتائجها تختلف بحسب المكونات المستخدمة وحالة البشرة، وأن تأثيرها غالباً يكون مؤقتاً ولا يغني عن النوم الكافي أو العناية المستمرة بالبشرة.

ومع ذلك، تبقى خياراً سريعاً وفعالاً لمن يبحثن عن مظهر أكثر انتعاشاً قبل المناسبات أو جلسات التصوير، وهو ما يفسر استمرار انتشارها على نطاق واسع.