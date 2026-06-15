حدّدت وزارة التعليم 10 معايير للمفاضلة بين شاغلي الوظائف التعليمية المتقدمين على برنامج «فرص» للنقل الخارجي للعام الدراسي 1448هـ، الذي بدأ التقديم عليه أمس، عبر نظام «فارس». وتستهدف المعايير تنظيم آلية التنافس على الفرص التعليمية المعلنة في المدارس.



وأظهرت القواعد التنظيمية للبرنامج أن اختبارات الرخصة المهنية جاءت في مقدمة عناصر المفاضلة، إذ خصصت الوزارة 35 نقطة لاختبار التخصص، و25 نقطة للاختبار التربوي العام، بما مجموعه 60 نقطة، لتكون الأعلى وزناً بين جميع المعايير المعتمدة.



كما تضمنت المفاضلة 25 نقطة للتطوير المهني وفق نقاط التطوير المكتسبة والمعتمدة، و30 نقطة لمتوسط تقييم الأداء الوظيفي خلال العامين الدراسيين السابقين، في تأكيد على أهمية الكفاءة المهنية والأداء المستمر في الميدان التعليمي.



وأدرجت الوزارة أيام الغياب دون عذر ضمن معايير المفاضلة بحد أعلى يبلغ 14 نقطة، مع حسم نقطة عن كل يوم غياب مسجل خلال العام الذي يسبق التقديم، فيما خصصت 8 نقاط للرتبة التعليمية وفق السلم المهني للمعلمين والمعلمات.



وشملت المعايير كذلك ساعات العمل التطوعي بحد أقصى 20 نقطة، بواقع نقطة لكل ساعة تطوع موثقة، إلى جانب منح نقاط إضافية لمن تقدموا سابقاً للنقل قبل عام 1443هـ بحد أقصى 13 نقطة، بمعدل نقطة عن كل سنة.

تحقيق العدالة بين المتنافسين



منحت القواعد التنظيمية 25 نقطة للخدمة الوظيفية بواقع نقطة عن كل سنة خدمة، إضافة إلى 5 نقاط لمن يعمل ضمن التشكيلات الإشرافية أو يكلف بمهام متميزة وفاعلة في المدرسة وقت التقديم.



وأكدت وزارة التعليم أن عناصر المفاضلة تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية بين المتقدمين، ورفع مستوى التنافس المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال الاعتماد على مؤشرات مهنية وأكاديمية قابلة للقياس عند شغل الفرص التعليمية المتاحة.