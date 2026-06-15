تعود الصيحات المستوحاة من عالم البحر إلى واجهة الموضة خلال عام 2026، لكن هذه المرة بأسلوب أكثر نضجاً ورقياً مقارنة بالنسخ السابقة التي اعتمدت على التفاصيل المبالغ فيها. فبدلاً من الألوان الصارخة والإكسسوارات المستوحاة مباشرة من الأصداف والكائنات البحرية، تتجه الدور العالمية إلى تقديم لمسات بحرية راقية من خلال الأقمشة اللامعة والدرجات اللؤلؤية والتفاصيل التي تحاكي انعكاس الضوء على سطح الماء.

وتظهر هذه الصيحة في الفساتين الانسيابية المصنوعة من الساتان والأقمشة المعدنية الخفيفة، إلى جانب استخدام الترتر الناعم الذي يمنح القطع بريقاً يشبه لمعان الأمواج. كما تبرز ألوان الأزرق المائي والأخضر البحري والفضي اللؤلؤي أفضل الخيارات التي تعكس روح هذه الصيحة.

ولم تقتصر التأثيرات البحرية على الملابس فقط، بل امتدت إلى الإكسسوارات والمكياج، إذ انتشرت المجوهرات ذات اللمسات العضوية واللآلئ غير المنتظمة، إضافة إلى الظلال اللامعة التي تمنح البشرة توهجاً يشبه انعكاس أشعة الشمس على الماء.