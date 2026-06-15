تشهد صيحات الأظافر هذا الموسم تحولاً نحو الألوان المستوحاة من الفواكه الطازجة، إذ أصبحت الدرجات المشرقة والحيوية خياراً مفضلاً لدى الكثير من محبات الجمال. وتبرز ألوان مثل الأصفر الزبدي المستوحى من قشر الليمون، والأحمر الطماطمي الغني، ودرجات الخوخ والفراولة الناعمة أكثر الألوان انتشاراً في صالونات التجميل ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود نجاح هذه الصيحة إلى قدرتها على منح اليدين مظهراً منعشاً وشبابياً دون الحاجة إلى رسومات معقدة أو زخارف مبالغ فيها. كما تتماشى هذه الألوان مع التوجه العام في عالم الجمال نحو الإطلالات الطبيعية والبسيطة التي تركز على التفاصيل الأنيقة.

وفي الوقت نفسه، لم يعد الاهتمام يقتصر على لون الطلاء فقط، بل امتد ليشمل صحة الأظافر نفسها. فالأظافر القصيرة والمرتبة ذات اللمعان الطبيعي أصبحت جزءاً أساسياً من المظهر العصري، مع زيادة الإقبال على العلاجات المقوية والزيوت المغذية التي تمنح الأظافر مظهراً صحياً وأنيقاً.