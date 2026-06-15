تمنى النجم الدولي السابق قائد فريق الخلود هتان باهبري تحقيق المنتخب السعودي الانتصار على منتخب الأوروغواي في المواجهة الأولى بكأس العالم 2026، مبدياً ثقته في نجوم الأخضر والمدرب دونيس لتقديم صورة فنية تليق بالكرة السعودية، بعد مشاهدة مستويات فنية جيدة في المباريات الودية الثلاث التي خاضها الأخضر أمام منتخبات الإكوادور، وبورتوريكو، والسنغال في البرنامج الإعدادي للمونديال.



وأكد باهبري لـ«عكاظ» أن مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأوروغواي لن تكون سهلة، مبيناً أن نجوم الأخضر قادرون على تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، مضيفاً أن اللاعبين لديهم القدرة والعزيمة والإصرار على تحقيق الفوز، والظفر بنقاط المباراة «تبقى ثقتنا فيهم كبيرة، وسيظهرون بالصورة الفنية المشرفة التي تؤكد تطور الكرة السعودية».



واختتم حديثه بقوله: «إن نجوم الأخضر يدركون أهمية مباريات كأس العالم 2026، وسيقدمون كل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير السعودية والتأكيد على حضور منتخبنا الوطني بشكل رائع في المونديال».