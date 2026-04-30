كشف نادي ليفربول عن آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها نجمه المصري محمد صلاح في مباراة الفريق الماضية ضد كريستال بالاس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وغادر محمد صلاح ملعب اللقاء في الدقيقة 59 متأثراً بإصابة في الفخذ الأيسر، وسط مخاوف من عدم مشاركته مجدداً بقميص «الريدز».

فرصة أخيرة للوداع

وقال ليفربول في بيان عبر موقعه الإلكتروني إنه من المتوقع أن يكون اللاعب متاحاً للعب مرة أخرى قبل نهاية الموسم الجاري ومغادرته للنادي، إذ يعاني من إصابة عضلية طفيفة.

وكان صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي (2025-2026)، بعد تسع سنوات مع الفريق، حقق خلالها العديد من الإنجازات الجماعية والفردية.

أرقام صلاح

وشارك النجم المصري في 39 مباراة بقميص ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفاً، وقدم 9 تمريرات حاسمة.