في زمن تتشابه فيه حفلات الزفاف وتخضع لتقاليد متكررة، اختار زوجان أن يكتبا قصتهما بطريقة مختلفة تماماً، بعيداً عن القاعات الفخمة وضجيج المدن، وتحديداً في أعماق البحر، وتحولت لحظة ارتباطهما إلى تجربة استثنائية تعكس شغفاً مشتركاً وحياة بُنيت على المغامرة.

زفاف تحت الماء

في مشهد غير تقليدي، قرر كل من سيبيل بلومنتال وروب بورفيلد، وكلاهما في الـ55، إقامة حفل زفافهما تحت سطح البحر في منطقة كاب مالوريو شمال موريشيوس، وسط أجواء بحرية ساحرة تعكس ارتباطهما العميق بعالم الغوص.

قصة شغف

العلاقة بين الزوجين لم تكن عادية؛ فقد جمعتهما هواية الغوص قبل 12 عاماً، لتتحول تدريجياً إلى رابط عاطفي قوي. وبحسب سيبيل، فإن المحيط كان دائماً «ملاذهما السعيد»، ما جعله الخيار الطبيعي ليكون شاهداً على لحظة ارتباطهما.

بعد لقائهما، تعززت علاقتهما مع مرور الوقت، وقررا قبل ثلاث سنوات الانتقال إلى بالي، وتبنيا أسلوب حياة قائماً على الغوص شبه اليومي، في تجربة عكست انسجامهما مع هذا العالم الفريد.

زفاف مختلف

بدأت مراسم الزواج بشكل رسمي على متن قارب، قبل أن يتوجها إلى موقع الغوص حيث أُقيم الحفل الرئيسي على قاع رملي بسيط، زُيّن بقوس من سعف النخيل والزهور البيضاء، في أجواء استوائية هادئة وبعيدة عن التكلف.

إطلالة غير مألوفة

وعلى عكس ما هو معتاد في حفلات الغوص، ارتدى العروسان ملابسهما الرسمية مع الحد الأدنى من معدات الغوص، وظهرت العروس بفستان زفاف مزود بأوزان خفيفة، في لقطة لافتة جمعت بين الأناقة وروح المغامرة تحت الماء.