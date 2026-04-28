لقي 14 شخصاً مصرعهم، بينهم الطيار، إثر تحطم طائرة صغيرة بالقرب من العاصمة جوبا في جنوب السودان، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني المحلية، أمس (الإثنين).

وأوضحت الهيئة في بيان أن الطائرة من طراز «سيسنا» أقلعت من مطار جوبا الدولي عند الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت غرينتش، قبل أن تتحطم على بعد نحو 20 كيلومتراً من العاصمة، دون تسجيل أي ناجين بين الركاب.

وبيّنت أن الطائرة كانت تقل 14 شخصاً، بينهم 12 من جنوب السودان وراكبان من كينيا.

وفي موقع الحادث، قال أحد أعضاء فريق الإنقاذ التابع للأمم المتحدة إن الجثث كانت متفحمة بشكل كبير، ما صعّب عملية التعرف عليها.

وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أن المعطيات الأولية ترجّح أن سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية كانا عاملين محتملين في وقوع الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الدقيقة.