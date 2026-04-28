كارثة قطارات قرب جاكرتا: 14 قتيلاً وعشرات المصابين بعد تصادم مروع

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى 14 قتيلاً و84 مصاباً، بحسب ما أعلنته شركة السكك الحديدية الحكومية، وذلك عقب انتهاء فرق الإنقاذ من عمليات انتشال العالقين داخل حطام العربات.

ووقعت الحادثة مساء أمس (الإثنين) في منطقة بيكاسي، شرق جاكرتا، إثر تصادم قطار ركاب محلي بقطار يسير لمسافات طويلة.

وقال المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإندونيسية الحكومية بوبي راسييدين، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 14 قتيلاً، فيما أوضح رئيس وكالة البحث والإنقاذ محمد شافعي، أن عمليات الإخلاء انتهت بالكامل بعد جهود معقدة لاستخراج الركاب المحاصرين من بين العربات المتضررة.

وأشار شافعي إلى أن فرق الإنقاذ اضطرت لاستخدام معدات متخصصة وفرق مدربة للتعامل بحذر مع الركام، مؤكداً عدم وجود مزيد من الركاب المفقودين، مع استمرار عمليات التمشيط تحسباً للعثور على بقايا بشرية.

ولفت إلى أن إحدى عربات القطار المخصصة للنساء كانت الأكثر تضرراً، حيث كانت جميع الضحايا من النساء، ومعظمهن تعرضن للاحتجاز تحت هياكل معدنية منهارة.

وخلال عمليات الإنقاذ، استخدمت الفرق أدوات قطع معدنية للوصول إلى الناجين قبل فصل القطارين عن بعضهما.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح راسييدين أن قطار الركاب اصطدم أولاً بسيارة أجرة على السكة، قبل أن يصطدم به القطار القادم من مسافة بعيدة.

وأكدت شركة تشغيل سيارات الأجرة الكهربائية الفيتنامية Green SM Indonesia أن المركبة المتورطة تتبع أسطولها، مشيرة إلى تعاونها مع السلطات في التحقيقات الجارية.

من جهته، أمر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بفتح تحقيق شامل في الحادثة، وذلك عقب زيارته للمصابين في أحد مستشفيات بيكاسي، كما أعلن عن خطة لإنشاء جسر علوي بالقرب من موقع الحادثة للحد من الازدحام المروري، منتقداً ضعف صيانة أجزاء من شبكة السكك الحديدية.

وتتولى اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا التحقيق في ملابسات الحادث، في وقت توافد فيه الأهالي إلى محطة القطار بحثاً عن ذويهم.

وفي شهادة مؤثرة، قالت إحدى الراكبات، هيرياتي، إنها كانت تنوي الصعود إلى عربة السيدات لكنها غيّرت قرارها في اللحظة الأخيرة، مضيفة أنها كانت تتحدث هاتفياً مع زوجها لحظة وقوع التصادم.

يُذكر أن قطارات الضواحي في جاكرتا تُعد من بين الأكثر ازدحاماً في العالم، وقد أدت الحادثة إلى تعطيل عدد من الرحلات، كما تُعد حوادث النقل البري شائعة نسبياً في إندونيسيا، حيث شهدت البلاد حادث تصادم قطارات مماثلاً عام 2024 في جاوة الغربية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.