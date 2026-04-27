برأت المحكمة الاقتصادية في القاهرة الفنانة غادة إبراهيم، من تهمة سب وقذف الإعلامية بوسي شلبي.

استهداف وتشويه

وفي أول تعليق لها بعد صدور الحكم، نشرت غادة إبراهيم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة قوية، استهلتها بآية قرآنية: «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»، معبرة عن امتنانها لقضاء مصر وثقتها في العدالة.

وأضافت: «ما تعرضت له لم يكن مجرد خلاف عابر، بل محاولة استهداف وتشويه»، مؤكدة أن القضية رفعت من قبل شخصية باحثة عن الشهرة وساعية للترند.

وقالت: «التحقيقات انتهت إلى كشف فبركة الاتهامات وتفنيد كافة الادعاءات». واختتمت تعليقها بعبارة: «ربنا جميل في أخذ الحق.. الحمد لله».