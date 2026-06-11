كشفت الولايات المتحدة تفاصيل جديدة عن الضربات التي نفذتها داخل إيران خلال الساعات الماضية، معلنة نشر مقاطع مصورة للعملية، ومؤكدة أن الهجمات استهدفت منظومات دفاع جوي ومراكز مراقبة واتصالات عسكرية قالت إنها شكّلت تهديداً للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية.

نشر مقاطع مصورة للعملية

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فيديو | #واشنطن تنشر مشاهد الضربات.. وتكشف أهداف العملية داخل #إيران

• ترمب يضغط لتمرير موازنة عسكرية بـ 350 مليار دولار

للاطلاع على التفاصيل:https://t.co/GFaWqyyxOy pic.twitter.com/3pxU88qvUN — عكاظ (@OKAZ_online) June 11, 2026

وأعلن الجيش الأمريكي نشر مشاهد مصورة للضربات التي نفذها ضد أهداف داخل إيران، في خطوة هدفت إلى إظهار تفاصيل العملية العسكرية التي نُفذت خلال الليل.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية «أنهت ضرباتها الدفاعية» داخل إيران، مشيرة إلى أن العملية جاءت رداً على ما وصفته بـ«العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر».

استهداف الدفاعات الجوية والاتصالات

وأوضحت القيادة المركزية أن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى مواقع دفاع جوي في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت إن العملية شملت ضربات إضافية «دفاعاً عن النفس» طالت مواقع متعددة، مؤكدة أن القوات الأمريكية أكملت جميع الأهداف المحددة مسبقاً.

وأضافت أن الأهداف التي تعرضت للقصف كانت تمثل تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية وللسفن التجارية العاملة في المنطقة.

«أهداف دقيقة» بقدرات عالية الجاهزية

وأكدت القيادة المركزية أن قواتها كانت في حالة يقظة وجاهزية كاملة لتنفيذ العملية، مشيرة إلى أنها أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أهداف إيرانية مختارة بعناية.

وشددت على أن الضربات جاءت في إطار حماية القوات الأمريكية وضمان أمن الملاحة البحرية، مؤكدة امتلاكها القدرة على تنفيذ عمليات حاسمة متى ما استدعت الضرورة.

انفجارات في محيط طهران ومدن أخرى

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق عدة، بينها محيط طهران وكرج غرب العاصمة، إضافة إلى تقارير عن انفجارات قرب مدينتي شهريار وورامين.

كما تحدثت تقارير إيرانية عن سماع انفجارات في محيط ميناء سيريك وبندر عباس جنوب البلاد، بينما أشارت وكالة «مهر» إلى أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في ورامين ناجمة عن هجمات وقعت على مسافات بعيدة من المدينة.

موازنة عسكرية ضخمة

تزامناً مع التطورات الميدانية، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمهوريين في الكونغرس إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون الموازنة العسكرية المرتقب، والبالغة قيمته 350 مليار دولار، مؤكداً أهمية تعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع.