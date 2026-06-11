أعلنت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم انشغالها خلال الفترة الحالية بعدد من المشاريع الفنية المتنوعة، مؤكدة أنها تستعد للعودة بقوة إلى الساحة الفنية من خلال أعمال تجمع بين التمثيل والغناء والمسرح.

أعمالها الجديدة

وقالت دنيا في تصريح خاص لـ«عكاظ» إنها تعمل حالياً على فيلمين جديدين، أحدهما ينتمي إلى الكوميديا، بينما يقدم الآخر تجربة مختلفة بعيدة عن هذا اللون.

المشاركة في رمضان 2027

كما أكدت الفنانة تحضيراتها للمشاركة في مسلسل جديد تخوض به سباق رمضان 2027، بعد غيابها عن المنافسة في موسم دراما رمضان الماضي.

مسرحية رفقة شقيقتها إيمي

وأضافت أنها تستعد أيضاً لتقديم مسرحية جديدة تجمعها للمرة الأولى بشقيقتها إيمي، إلى جانب مواصلتها العمل على ألبوم غنائي جديد، في إطار مرحلة فنية وصفتها بأنها مليئة بالتحديات والتجارب المختلفة.

آخر أعمالها

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم السينمائية فيلم «روكي الغلابة»، بمشاركة محمد ممدوح ومحمد ثروت ومحمد رضوان وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد الفيشاوي وأحمد سعد وآخرون، ومن تأليف كريم يوسف وندى عزت، وإخراج أحمد الجندي.