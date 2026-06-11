وصف المستشار القانوني للفنانة المصرية وفاء عامر، الاتهامات التي طالت موكلته بشأن الاستعانة بأشخاص تابعين لرجل الأعمال صبري نخنوخ لخطف البلوغر مروة يسري، الشهيرة بـ«بنت مبارك» بالمفبركة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجيها.

لا أدله ولا وقائع

وقال المستشار القانوني للفنانة المصرية وفاء عامر المحامي هيثم حمد الله، «البلاغ المقدم ضد موكلتي إلى النائب العام عارٍ تمامًا من الصحة ولا يستند إلى أي أدلة أو وقائع حقيقية»

وأضاف: «البلاغ ليس له أساس من الصحة، وتوقيت تقديمه يستهدف استغلال اسم الفنانة وفاء عامر لتصدر الترند، مستغلاً الأزمة المثارة حاليًا حول رجل الأعمال صبري نخنوخ عقب القبض عليه».

إجراءات قانونية

وأشار إلى أن فريق الدفاع مستعد للتعامل مع أي إجراءات قانونية قد تترتب على البلاغ، موضحًا بأنه في حال قررت النيابة العامة فتح تحقيق رسمي واستدعاء موكلته، فسيكون هناك «رد قانوني عنيف» ضد دفاع «بنت مبارك»، يتضمن كشف الأطراف الداعمة له وخلفيات الاتهامات الموجهة إلى الفنانة، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي التي نشرت - بحسب قوله - أخبارًا كاذبة وتضمنت إساءة وتشهيرًا بموكلته.

اقتحام شقة

وتأتي هذه التصريحات بعد تقدم دفاع البلوغر مروة يسري ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه رجل الأعمال صبري نخنوخ بإرسال مجموعة من الأشخاص لاقتحام شقة موكلته في منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بهدف خطفها وإجبارها على تسليم نفسها للأجهزة الأمنية، مدعيًا وجود تحريض من أطراف أخرى من بينهم الفنانة وفاء عامر.

وأوضح دفاع البلوغر أن البلاغ استند إلى تسجيل صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص، يزعم فيه أن صبري نخنوخ كلف مجموعة من رجاله باقتحام منزل «بنت مبارك» وإجبارها على تسليم نفسها للشرطة لصالح أطراف أخرى.