أكد النجم المصري عمر مرموش أن منتخب بلاده لن يكتفي بالظهور المشرف في بطولة كأس العالم 2026.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 التي ستنطلق منافساتها اليوم (الخميس)، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مصر ستنافس على لقب المونديال

وقال مرموش في حوار مع مجلة نادي مانشستر سيتي: «المشاركة في كأس العالم أمر عظيم بالنسبة لنا، ولكن كما قلت من قبل، وسأكررها مرة أخرى، لن نكتفي باللعب في المونديال فحسب، بل سننافس على البطولة».

وأضاف: «بالطبع يجب أن نكون واقعيين؛ فنحن نلعب ضد بعض من أفضل المنتخبات في العالم، والمستويات التي سنواجهها مرتفعة للغاية، لكننا لن نذهب ونحن نفكر أننا سنلعب ثلاث مباريات فقط ثم نغادر، بإذن الله سننجح، وسنحاول تجاوز دور المجموعات ثم نخوض كل مباراة على حدة».

وتابع نجم مانشستر سيتي ومنتخب مصر: «طموحاتنا عالية، والثقة بين اللاعبين عالية جداً، ونأمل أن نتمكن من فعل شيء مميز ورفع اسم مصر عالياً، نريد أن نظهر بصورة جيدة، ويمكننا أن نحلم بالفوز بالبطولة أيضاً أو الوصول إلى مراحل متقدمة، لن نكتفي بصناعة اسم لأنفسنا فقط، وبفضل اللاعبين الذين نمتلكهم والفريق والجودة المتوفرة، وبصفتنا المنتخب الوطني المصري، فنحن من أفضل فرق أفريقيا».

مزاملة صلاح في المنتخب

وحول مزاملته لمحمد صلاح في المنتخب المصري، قال: «عندما نكون مع المنتخب المصري نحاول المزاح في ما بيننا لتخفيف التوتر، الجو العام يدور حول كرة القدم، والفكرة الأساسية أن حياتنا تتمحور حولها، لذلك عندما ننضم للمنتخب، نتحدث عن كرة القدم، لكننا نحاول الفصل بين ذلك وبين المباريات والمزاح حول أمور أخرى، وبالطبع، محمد صلاح، بكل ما حققه من إنجازات وتاريخ، لا يزال يقدم أداءً قوياً، أشعر أن الشعب المصري فخور بنا نحن الاثنين».

رفض تمثيل كندا

وعن محاولة كندا تجنيسه في وقت سابق، أجاب: «لم أزر كندا إلا في مناسبات قليلة، وعلى الرغم من الفرصة كان قلبي متعلقاً باللعب لمصر، شعرت بارتباط قوي بجذوري وأردت تمثيل الفراعنة».