في إطار الدعم الإنساني والتنموي المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للسكان في اليمن، دشن محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم (الخميس)، مشروع حفر 3 آبار مياه استراتيجية في وادي أمان بمنطقة الضباب، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز مصادر المياه وتحسين خدمات الإمداد المائي للمواطنين في المحافظة.

​وتبلغ الطاقة الإنتاجية للآبار الـ3 نحو 50 متراً مكعباً في الساعة، بما يسهم في تعزيز منظومة المياه وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في المناطق المستفيدة، والتخفيف من وطأة المعاناة التي يواجهها الأهالي في توفير المياه الصالحة للشرب.

​تثمين الدعم السعودي

​وأشاد محافظ تعز بالدعم الإنساني والتنموي اللامحدود الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمحافظة تعز عبر ذراعها الإنساني «مركز الملك سلمان للإغاثة»، مثمناً المواقف الأخوية الصادقة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وما يقدمانه من مساندة مستمرة في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والخدمية.

​وأكد المحافظ شمسان أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع المياه في تعز، وسيسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تلبي الاحتياجات الملحة للسكان وتعزز من جهود التنمية المحلية.

تعزيز القطاع الصحي في مأرب

وعلى صعيد متصل بالجهود الإنسانية السعودية، ودعم القطاعات الحيوية، أُنجزت أعمال تركيب منظومتين متكاملتين للطاقة الشمسية، وتجهيز بئرين للمياه في هيئة مستشفى مأرب العام.

​وجاء هذا المشروع النوعي بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر التبرعات السخية لشركاء الخير من خلال منصة «ساهم» الإلكترونية، وتنفيذ مؤسسة «يماني» للتنمية والأعمال الإنسانية (YDH)، وذلك في إطار مشروع متكامل لتحسين خدمات المياه والبيئة داخل المستشفى.

​ويستهدف المشروع بالدرجة الأولى تعزيز استدامة خدمات المياه داخل هذا المرفق الطبي المحوري، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية والعلاجية بكفاءة عالية ودون انقطاع، من خلال الاعتماد على مصادر طاقة متجددة ونظيفة تسهم في استقرار التشغيل وتجاوز العقبات الناتجة عن أزمات الطاقة الراهنة.

​ويندرج هذا الدعم الإنساني ضمن حزمة المبادرات والمشاريع الشاملة التي ينفذها «مركز الملك سلمان للإغاثة» لانتشال القطاع الصحي اليمني، ورفع كفاءة البنية التحتية للمؤسسات الخدمية، وبما يضمن تقديم رعاية صحية تليق بالمواطنين.