في واحدة من أكبر الضربات الرقابية التي تستهدف الكيانات الوهمية، هزت الأجهزة الأمنية والصحية بمحافظة الجيزة المصرية القطاع الطبي الخاص، بعد الكشف عن كواليس صادمة أسفرت عن ضبط 70 شخصاً يمارسون الطب بلا شهادات أو ترخيص، مع إغلاق 74 مصحة لعلاج الإدمان تعمل عشوائياً خارج مظلة القانون.

الحملات المكثفة التي شنتها مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع شرطة مكافحة المخدرات ومباحث الأقسام، استهدفت تطهير المنظومة الصحية ومواجهة السماسرة والأدعياء الذين استغلوا معاناة المرضى تحت غطاء «الطب النفسي وتأهيل المدمنين».

وتركزت المداهمات والتفتيش الميداني في عدة مناطق حيوية وشعبية بمحافظة الجيزة لضبط المنشآت المخالفة، وكان من أبرزها:

المناطق السكنية: حدائق الأهرام، الهرم، والعمرانية.

المراكز والمرافق: أوسيم، أبو النمرس، البدرشين، كرداسة، ومنشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات عن إدارة هذه المصحات بواسطة أفراد غير مؤهلين طبياً، مع افتقار المنشآت لأدنى معايير السلامة والأمان الطبي، مما يشكل خطراً مباشراً على حياة النزلاء.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن السلطات المصرية لن تتسامح مع أي محاولات للعبث بأرواح الناس أو المتاجرة بآلام المرضى.

وشدد الشلقاني على استمرار الرقابة الصارمة والتفتيش الدوري على كافة المنشآت الطبية الخاصة، لضمان تطبيق الاشتراطات القانونية وتطهير المنظومة كلياً من الأطباء المزيفين والكيانات العشوائية.