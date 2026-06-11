استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، الممثل القانوني لقناة «الشمس» لجلسة استماع، على خلفية ما تضمنته حلقة برنامج «البصمة» التي عرضت أمس، وقدمها الإعلامي محمد الغيطي.

التعدّي على مخيون

وأوضح المجلس، بأن قرار الاستدعاء تم بناء على ما ورد في الحلقة من محتوى اعتبره المجلس تعديًا على حرمة الحياة الخاصة للفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، بما يخالف الأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي.

وأكد المجلس في بيان أصدره، إلزام قناة «الشمس» بحذف الحلقة محل الشكوى من جميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

شكوى رسمية

وأشار البيان إلى أن المجلس تلقى شكوى رسمية من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، طالب فيها بالتحقيق فيما تضمنته الحلقة من مخالفات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقواعد المنظمة للعمل الإعلامي.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية، بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام، ضد الإعلامي محمد الغيطي بسبب التجاوز في حق الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون.

أِشرف زكي

وقال أشرف زكي «سأتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الشمس وشكوى أخرى لنقابة الإعلاميين ضد الإعلامي محمد الغيطي بسبب حديثه عن الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون بشكل غير لائق خلال حلقة أمس وبدلًا من تكريمه نهيل عليه التراب في واقعة عمرها 21 عامًا ولا ذنب للفنان القدير فيها».

خيانة زوجية

وتحدث الإعلامي الغيطي عن الراحل عبدالعزيز مخيون، مشيرًا إلى واقعة تتعلق بخيانة زوجته الراحلة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين جمهور الفنان، الذين اعتبروا أن التطرق لمثل هذه التفاصيل يعد تجاوزًا للخصوصية، ولا يجب طرحه في هذا التوقيت الذي جاء بعد ساعات قليلة من رحيله.

وفاة مخيون

وتوفي الفنان المصري القدير عبدالعزيز مخيون بعد مسيرة فنية امتدت لعقود طويلة، قدم خلالها عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية التي رسخت مكانته كأحد أبرز نجوم الفن المصري والعربي.

وأعلنت أسرته، وفاته بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية وحجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.