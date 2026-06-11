شهدت المنطقة فجر اليوم تصعيداً عسكرياً جديداً، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، في وقت رفعت دول خليجية مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، مع إطلاق صفارات الإنذار في البحرين وتصدي الدفاعات الجوية الكويتية لأهداف جوية معادية.

واشنطن: استهداف أنظمة مراقبة واتصالات ودفاع جوي

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت هجمات باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه ضد أهداف إيرانية قالت إنها شكلت تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية.

وأوضحت أن الضربات ركزت على قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات والدفاع الجوي في مناطق متفرقة داخل إيران، في إطار عمليات وصفتها بأنها دفاعية لحماية القوات والمصالح الأمريكية.

البحرين تطلق صفارات الإنذار

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب موقع آمن، في إجراء احترازي تزامن مع التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.

كما أفادت وسائل إعلام بإطلاق صفارات الإنذار مجدداً في عدد من المناطق، وسط متابعة أمنية مكثفة للموقف.

الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية

وأعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع أهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، مؤكداً استمرار الجاهزية العالية لمواجهة أي تهديدات محتملة.

اعتراضات جوية فوق الأردن وإسرائيل

وفي تطور متصل، أفادت تقارير إعلامية باعتراض صواريخ إيرانية في أجواء العاصمة الأردنية عمّان، فيما شوهدت صواريخ اعتراضية تنطلق في شرق أجواء إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع رقعة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرافقها من إجراءات دفاعية واستنفار أمني في عدد من دول المنطقة.