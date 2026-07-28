أظهرت دراسة علمية أسترالية أن للسباحة دوراً فعالاً في تخفيف آلام أسفل الظهر، متفوقة في ذلك على رياضات وتمارين بدنية أخرى من حيث النتائج المحققة، مبينة أن فوائد السباحة لا تقتصر على المدى القصير، إذ استمر تأثيرها الإيجابي لفترة تراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.

وأجرى هذه الدراسة باحثون من جامعة ماكواري في سيدني، ونشرتها مجلة «British Journal of Sports Medicine» المتخصصة في الطب الرياضي، وخلصت إلى أن خضوع مجموعة من المتطوعين لبرنامج سباحة مدته ثمانية أسابيع أفضى إلى تحسن ملحوظ في حركتهم وتراجع واضح في شدة أوجاعهم.

وبحسب ديبورا ويرهام، التي أشرفت على الدراسة، فإن السباحة خففت من آلام المشاركين بنسبة قاربت 50%، وقد شارك في التجربة 76 شخصاً بالغاً راوحت أعمارهم بين 26 و74 عاماً، وكان جميعهم يعانون آلاماً في أسفل الظهر استمرت لثلاثة أشهر على الأقل قبل بدء البرنامج.

أما مارك هانكوك، الباحث في مركز أبحاث آلام العمود الفقري بالجامعة، فأوضح أن السباحة تعمل على تحسين الحركة والقوة البدنية، فضلاً عن رفع كفاءة الجسم في استخدام الأوكسجين أثناء النشاط الحركي بشكل عام.