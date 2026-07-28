تواصل فرق الإنقاذ اليابانية عمليات البحث وسط أنقاض مركز (إيون مول) التجاري في مدينة كوماموتو، بعد انهيار أحد طوابقه جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب غربي اليابان بقوة 7.1 درجة.

وأفادت وسائل إعلام يابانية، بينها (NHK) و(TBS)، بوجود «عدد كبير من القتلى» داخل المركز المنهار، فيما لا يزال العديد من الأشخاص محتجزين تحت الركام.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغات عن انفجار داخل المركز التجاري عقب الزلزال، قبل أن تتضح لاحقاً حجم الأضرار التي شملت انهياراً جزئياً واحتجاز عشرات المتسوقين والموظفين. وأكدت تقارير إعلامية أن عدداً «معتبراً» من الضحايا يُخشى أن يكونوا لقوا حتفهم في الموقع، بينما تستمر عمليات الإنقاذ في ظروف صعبة.

وبحسب البيانات الرسمية، أصيب أكثر من 50 شخصاً في أنحاء كوماموتو، بينهم مصابون داخل المركز التجاري، إضافة إلى إصابات في قطارات سريعة كانت تعمل لحظة وقوع الهزة. كما انهارت 12 منزلاً في مناطق مختلفة، وظل أشخاص عالقين داخل أربعة منها.

الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:27 مساءً بالتوقيت المحلي، تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل، واندلاع حرائق في عدة مواقع، وتضرر طرق وجسور وظهور تشققات واسعة في البنية التحتية، إضافة إلى تعطل السكك الحديدية وتعليق رحلات الطيران في مطار كوماموتو.

ورغم صدور تحذير أولي من (تسونامي بارتفاع متر واحد)، فقد رُفع التحذير بعد أقل من ساعتين دون تسجيل أي نشاط بحري غير طبيعي. كما أكدت السلطات عدم وجود أي اضطرابات في المفاعلات النووية الثلاثة في المنطقة، التي تواصل العمل بصورة طبيعية.

وتواصل الحكومة اليابانية تقييم حجم الخسائر البشرية والمادية، فيما حذّرت وكالة الأرصاد من احتمال استمرار الهزات الارتدادية القوية خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى البقاء في مراكز الإيواء واتّباع تعليمات السلامة.