أعلنت منصة «واتساب» إطلاق 4 مزايا جديدة لمستخدمي التطبيق عبر أجهزة «آيفون» و«آيباد» وأنظمة السيارات، ضمن تحديث يهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر مختلف الأجهزة.

وتتيح الميزة الأولى، إنشاء حساب جديد مباشرةً من جهاز «آيباد»، دون الحاجة إلى ربطه بحساب قائم على هاتف ذكي، ما يمنح مستخدمي الجهاز اللوحي تجربة أكثر استقلالية.

كما أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة الأغاني في «الحالة» مباشرةً من تطبيقَي «أبل ميوزك» و«سبوتيفاي»، بدلاً من نسخ الروابط وإدخال بيانات الأغنية يدوياً.

وشمل التحديث تطوير تجربة «واتساب» عبر نظامَي «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، إذ يمكن الاستماع إلى الرسائل والرد عليها صوتياً، وإجراء المكالمات والوصول إلى سجلها وجهات الاتصال المفضلة دون استخدام اليدين أثناء القيادة.

وأضاف التطبيق أيضاً، إمكانية فتح ملفات PDF داخل المحادثات، مع أدوات لتحديد النصوص وإضافة التعليقات بالتعاون مع «أدوبي أكروبات». وبدأت المزايا في الوصول تدريجياً إلى المستخدمين، وقد يستغرق تعميمها على جميع الحسابات بعض الوقت.