حذّر خبراء في جراحة اليد والعظام من أن الاستخدام المطول للهواتف الذكية، خصوصاً أثناء الكتابة والتمرير المستمر عبر التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، قد يؤدي إلى الإصابة بما يُعرف بـ«إبهام الرسائل النصية»، وهي حالة تشمل مجموعة من الآلام والإجهاد الذي يصيب الأوتار والمفاصل نتيجة الحركات المتكررة.

وتتمثل أبرز أعراض هذه الحالة في تيبس الأصابع، وألم نابض بالقرب من مفصل الإبهام، وصعوبة أو صوت طقطقة عند ثني الإصبع.

وبحسب أسوشيتد برس، يؤكد الأطباء أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي مع مرور الوقت إلى مشكلات أكثر خطورة، مثل متلازمة النفق الرسغي، والتهاب المفاصل، والتهابات الأوتار.

وأوضح المتخصص في مركز جراحة اليد التابع لجامعة كنتاكي، الدكتور مورين أوشونيسي، أن الهواتف الذكية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، ولذلك فإن الحل لا يكمن في التوقف عن استخدامها، بل في تعلم طرق أكثر أماناً للتعامل معها بما يتناسب مع متطلبات الحياة الحديثة.

وأشار إلى أن الهواتف الحالية أصبحت أكبر حجماً وأكثر وزناً مقارنة بالأجيال السابقة، كما توسعت استخداماتها لتشمل تصفح الإنترنت لساعات طويلة، ومشاهدة الأفلام، وإجراء المعاملات المالية، إلى جانب التواصل التقليدي، وهو ما يزيد من الضغط الواقع على اليدين والمعصمين.

ويؤكد الأطباء أن تثبيت الرسغين والمرفقين في وضعية واحدة لفترات طويلة يسبب آلاماً في قاعدة الإبهام والمعصم، كما أن حمل الهاتف بطريقة عمودية لفترات ممتدة يرهق بقية أصابع اليد أيضاً.

وللحد من هذه المشكلات، ينصح الخبراء بتقليل مدة استخدام الهاتف أو أخذ فترات راحة قصيرة ومتكررة، مع تغيير وضعية الإمساك بالهاتف، والتبديل بين اليدين أثناء الكتابة، واستخدام أصابع أخرى بدلاً من الاعتماد الكامل على الإبهام.

كما يمكن الاستفادة من ميزات الهواتف الذكية مثل الكتابة بالصوت، أو تكبير حجم الخط لتقليل الحاجة إلى تقريب الهاتف من الوجه، إضافة إلى استخدام ملحقات تثبيت الهاتف، مثل الحلقات أو المقابض الخلفية، التي تساعد على توزيع وزن الجهاز بشكل أفضل وتخفف الضغط على اليد.

وينصح المختصون أيضاً بممارسة تمارين يومية لتمديد عضلات اليد والمعصم، من خلال ثني الرسغ في الاتجاهين، وتحريك الأصابع والإبهام بحركات دائرية، فضلاً عن تمرين بسيط يتمثل في إبعاد الإبهام عن بقية الأصابع أثناء وضع اليد على سطح مستوٍ لمدة تقارب 30 ثانية، للمساعدة في تخفيف الألم وتحسين مرونة المفصل.

وفي حال استمرار الألم أو الشعور بالخدر أو التنميل رغم تقليل استخدام الهاتف واللجوء إلى وسائل العلاج البسيطة مثل الكمادات الباردة أو المسكنات المضادة للالتهاب، ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب المختص، إذ قد تكون الأعراض مؤشراً على الإصابة بحالات أكثر تعقيداً، مثل التهاب أوتار دي كيرفان، أو التهاب مفصل الإبهام، أو متلازمة النفق الرسغي، أو ما يُعرف بـ«الإبهام الزنادي»، وهي حالة تنتج عن التهاب أحد أوتار الإبهام وتسبب صعوبة وألماً عند ثنيه.

ومن جانبه، شدد جراح العظام والطب الرياضي في مركز «سيدارز-سيناي»، الدكتور يوجين تساي، على أهمية منح اليدين فترات راحة منتظمة أثناء استخدام الهاتف، مؤكداً أن «أيدينا لم تُصمم لاستخدام الهواتف لساعات طويلة، ولذلك علينا التعامل معها بلطف وحمايتها من الإجهاد المستمر».