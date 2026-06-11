أكدت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن حاملي الإقامة المميزة يستلزم عليهم إصدار «رخصة عمل لحاملي الإقامة المميزة» المتاحة في المنصة، وتبلغ رسومها 100 ريال.

وبينت المنصة، أن رسوم الاشتراك في المنصة تختلف بحسب حجم المنشأة، ويتم احتسابها بناءً على إجمالي عدد الموظفين المسجلين تحت الرقم الموحد للمنشأة.

وأوضحت المنصة، أنه يمكن توثيق عقود التدريب لمستفيدي برنامج «تمهير» عبر منصة «قوى»، مشيرة إلى أن عقود التدريب لا تُحتسب ضمن نسب التوطين أو نسب الالتزام الحالية الخاصة بتوثيق عقود العمل.

وأضافت، أن سداد رسوم الخدمات يتم عبر البطاقة البنكية أو رقم السداد أو من خلال محفظة «قوى».

وأشارت إلى أنه في حال اختيار سبب إنهاء العلاقة التعاقدية «استقالة»، فإن التراجع عن الاستقالة يكون متاحًا لمدة 7 أيام، ما لم يقبل صاحب العمل طلب الاستقالة أو يؤجل البت فيه خلال هذه المدة.

وأكدت المنصة، أن فترة الإشعار يتم احتسابها وفق المدة المحددة في عقد العمل، وتختلف من موظف إلى آخر بحسب ما هو منصوص عليه في العقد.

كما أوضحت «قوى»، أنه لا يمكن تعديل بيانات التأشيرة بعد إصدارها، وفي حال وجود خطأ في البيانات يمكن إلغاء التأشيرة وإصدار تأشيرة بديلة بالمعلومات الصحيحة.