كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وفق ما نقلته شبكة «فوكس نيوز»، أن القوات الأمريكية أطلقت 49 صاروخاً من طراز «توماهوك» استهدفت مواقع داخل العمق الإيراني، في تصعيد عسكري هو الأوسع منذ بدء المواجهة الأخيرة بين واشنطن وطهران.

مقاتلات أمريكية تحلق فوق إيران

وأوضح ترمب أن طائرات مقاتلة أمريكية تواصل التحليق فوق الأجواء الإيرانية، مؤكداً أنه أجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين خلال الساعات الماضية لبحث التطورات الميدانية وسبل احتواء التصعيد.

طهران طلبت وقف القصف

ونقلت «فوكس نيوز» عن ترمب قوله إن مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن القصف الأمريكي على إيران «سيتوقف قريباً»، في إشارة إلى احتمال التوصل إلى تفاهمات تخفف حدة المواجهة.

واشنطن تلوّح بمزيد من الضربات

وفي الوقت ذاته، أكد ترمب أن خيار تنفيذ مزيد من الضربات ضد إيران لا يزال مطروحاً، ما يعكس استمرار الضغوط العسكرية الأمريكية رغم الحديث عن اقتراب وقف العمليات.

تقارير عن استهداف مواقع قرب طهران

بالتزامن مع التصريحات الأمريكية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع استهداف في منطقة مرتفعات شمال شرق العاصمة طهران، فيما قال مسؤول بمحافظة بوشهر إن موقعاً في مدينة دشتي تعرض لهجوم، دون تحديد الجهة المنفذة أو حجم الأضرار الناتجة عنه.

ترقب لمسار التصعيد

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب دولي لمسار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مؤشرات متضاربة تجمع بين استمرار التحركات العسكرية الأمريكية وظهور اتصالات مباشرة بين الجانبين قد تمهد لاحتواء الأزمة خلال الأيام القادمة.