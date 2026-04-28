على ارتفاع آلاف الأقدام، وفي سماءٍ هادئة بدت كأنها تمضي وفق جدولٍ لا يعرف المفاجآت، تحوّلت رحلة جوية اعتيادية إلى لحظة استثنائية. وبينما كانت دقائق قليلة تفصل الطائرة عن الهبوط، كسر نداءٌ عاجل صمت المقصورة، لتبدأ قصة تُكتب بين الغيوم، معلنة قدوم «مسافرة» لم تكن مدرجة على لائحة الركاب.

وكانت الرحلة، التي تستغرق نحو خمس ساعات، متجهة من مدينة أتلانتا بولاية جورجيا إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، وكان من المقرر وصولها قرابة الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي. إلا أن المولودة قررت القدوم إلى العالم قبل ذلك الموعد بنحو 30 دقيقة، في واقعة غير متوقعة على متن الرحلة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن طاقم الطائرة، إلى جانب عدد من المتطوعين من ذوي الخبرة الطبية بين الركاب، تدخلوا بشكل فوري لتقديم الرعاية اللازمة للأم أثناء الولادة، مثمّنة جهودهم ومهنيتهم في التعامل مع الحالة حتى لحظة الهبوط.

وقد ساهم طبيب وممرضان من بين الركاب، إضافة إلى أفراد طاقم الطائرة، في إتمام عملية الولادة بنجاح، فيما أكدت الشركة أن أطقمها تخضع لتدريب طبي يؤهلها للتعامل مع الحالات الطارئة المشابهة.

كما تم التنسيق مع برج المراقبة لتنفيذ هبوط آمن، حيث كان في انتظار الطائرة فريق طبي مختص لتقديم الرعاية اللازمة للأم وطفلتها فور الوصول.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، (الاثنين)، بأن الأم وطفلتها تتمتعان بصحة جيدة.