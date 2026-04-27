أكدت وزارة التعليم على المدارس الابتدائية والمتوسطة في مناطق ومحافظات المملكة ضرورة إجراء الاختبارات المركزية في 6 مواد دراسية مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي. وتشمل الاختبارات مادتي اللغة العربية والرياضيات لطلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي، ومواد ‏اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط.



وبينت الوزارة في دليل الاختبارات المركزية للعام الدراسي الحالي أن الاختبارات المركزية ختامية تطبق من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط، وتستهدف مواد دراسية أساسية، من خلال أسئلة ذات مواصفات وضوابط محددة في ضوء المناهج، ويتم إعدادها بشكل مركزي وفق لجان مختصة بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج، وتهدف إلى تجويد العملية التعليمية من خلال تحسين ممارسات المعلمين التدريسية والتقويمية وفقاً لنتائج الاختبارات لتغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر للفترة الدراسية وتجويد بناء وصياغة الأسئلة التي تقدم للطلاب ورفع مستوى أداء التحصيل الدراسي للطلاب في نتائج الدراسات الوطنية والدولية وتشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية ومقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب مع المستوى المطلوب فيما يخدم تحسين نواتج التعلم المستهدفة، مشيرة إلى أن الاختبارات المركزية تطبق على جميع طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي، وتُستثنى من ذلك مدارس التعليم المستمر، وتعليم الكبيرات، وذوي الإعاقة من الطلبة، مع إعفاء المدارس المحققة لمستوى التميز في نواتج التعلم من خوض الاختبارات المركزية؛ بهدف تمكين المدرسة وإبراز مدى نضج تجربتها.