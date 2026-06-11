توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، بتوجيه ضربات قوية جداً إلى إيران الليلة، والاستيلاء على جزيرة خارك والسيطرة على أسواق النفط، على غرار ما حدث في فنزويلا.



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «ستوجه الولايات المتحدة ضربات إلى إيران، التي لم تعد تملك أي قوة تُذكر في قواتها البحرية أو الجوية أو أنظمة الرادار أو الدفاعات المضادة للطائرات، كما أن معظم قدراتها الهجومية قد زالت، وبشكل قوي جداً الليلة».



وأضاف: «وفي وقت ما خلال المستقبل القريب، سنستولي على جزيرة خارك وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، وسنفرض سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز لديهم، تماماً كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يسير بشكل رائع لكل من فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية».



وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم، أن إيران سلّمت ردها على الرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني.



ونقلت قناتا «العربية» و«الحدث» عن مصادر دبلوماسية قولها إن إيران سلّمت ردها على الرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني، نافية تعثر مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.



وأوضح مصدر دبلوماسي رفيع أن باكستان وقطر كثفتا جهودهما خلال الساعات الماضية للدفع قدماً نحو التوصل إلى اتفاق، مبيناً أن «المفاوضات بشأن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة».



في غضون ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار قبالة مدينة سيريك الساحلية جنوب البلاد عند مضيق هرمز الاستراتيجي، مشيراً إلى أن سبب الانفجار لا يزال غير معروف.



وعلى وقع التطورات المتسارعة، أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إغلاق المضيق حتى إشعار آخر.



وقالت الهيئة: «نظراً إلى التوترات القائمة، وبناءً على بيان القوات المسلحة الإيرانية، سيبقى مضيق هرمز مغلقاً حتى إشعار آخر».



وطالبت الهيئة الجهات التي حصلت على تصاريح عبور بالتحلي بالصبر وانتظار صدور توجيهات جديدة من هيئة إدارة المضيق.