شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن أمن الكويت وسائر الدول العربية يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التوتر الإقليمي وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية.

وخلال اتصال هاتفي، اليوم (الثلاثاء) مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، جدد السيسي إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت من قبل إيران، مؤكدًا أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومشددًا على رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بسيادة الكويت أو العبث بأمنها واستقرارها.

وأوضح متحدث الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، أن السيسي أكد مجددًا تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها، مشيدًا بالقيادة الحكيمة لأمير دولة الكويت في إدارة الظروف الإقليمية الراهنة، وبحرص الكويت على تجنب التصعيد الإقليمي.

وأضاف أن أمير دولة الكويت ثمن موقف مصر الراسخ والداعم لأمن واستقرار الدول العربية، مؤكدًا أهمية مواصلة تعميق التشاور والتنسيق القائم بين مصر والكويت من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة.

كما أعرب أمير الكويت عن تقديره لمساندة مصر لبلاده في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مثمنًا كذلك الجهود المصرية المبذولة لاحتواء التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.