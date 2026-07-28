أعلنت شرطة محافظة مأرب شمال شرق اليمن، ضبط شحنتين من المواد المخدرة كانتا في طريقهما إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، التي تستخدم تجارة المخدرات كأحد مصادر تمويل أنشطتها العسكرية.



وضبطت إحدى النقاط الأمنية التابعة لقوات الأمن الخاصة 104 آلاف حبة من مادة «البريجبالين»، فيما ضبطت نقطة أمنية أخرى أكثر من 1900 حبة كبتاجون إضافة إلى كيلوغرام من مادة الحشيش، قبل وصولها إلى وجهتها، بعد إخفائها بطرق تمويهية.



وبحسب موقع وزارة الدفاع اليمنية «سبتمبر نت»، أكد مصدر أمني، أن المضبوطات والمتهمين أحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيرا إلى استمرار ملاحقة شبكات التهريب المرتبطة بالمليشيا الحوثية ومنع وصول المواد المخدرة إلى مناطق سيطرتها.



وجددت الأجهزة الأمنية تأكيد استمرار جهودها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات، وملاحقة الشبكات المرتبطة بجماعة الحوثي التي تسعى إلى نشر هذه المواد والإضرار بأمن المجتمع.



وأكدت مصادر أمنية ومحلية، أن تجارة المخدرات لم تعد تمثل مجرد نشاط إجرامي، بل تحولت إلى أحد التحديات الأمنية التي ترتبط بتمويل الصراعات، الأمر الذي يفرض تشديد الرقابة على خطوط التهريب، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المحافظات الواقعة على مسارات العبور، لمنع وصول هذه الشحنات إلى وجهاتها النهائية وحماية المجتمع من آثارها المدمرة.