كشف الفنانة البحرينية حلا الترك، تبرؤ والدتها منها في العلن، مؤكدة أنها كانت تتمنى وجود نقاش عائلي يجمعهما لحل الخلافات بعيدا عن الأضواء، مشيرة إلى أن ما كانت تحتاجه في تلك المرحلة هو الحوار والتفاهم داخل الأسرة.

صدمة ودموع

واستذكرت الترك خلال لقائها مع الإعلامي محمد قيس، لقاءها بوالدها بعد انقطاع استمر خمس سنوات، موضحة أنها سافرت إلى البحرين خلال إجازة قصيرة والتقته هناك، إذ استقبلها بدموع التأثر والصدمة بعدما لاحظ التغير الكبير الذي طرأ عليها مع مرور السنوات.

غياب طويل

وأضافت، سنوات البعد حرمتني من مشاعر كثيرة، ولم أشعر بالحنان الذي كنت أنتظره عندما احتضنت والدي بعد غياب طويل، بسبب ما فقدته خلال تلك الفترة من حب واهتمام، مؤكدة بأن هذه التجربة علمتها الاعتماد على النفس، وأن الحب لا يقتصر على الكلمات أو المظاهر، بل قد يظهر من خلال الأفعال والاهتمام بالنفس والصحة.