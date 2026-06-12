رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز حفل تخريج الدفعة الـ42 من طلبة برنامج بكالوريوس العلوم العسكرية ودورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين الـ37 بكلية الملك خالد العسكرية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله مقر الحفل نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، وقائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الركن سعود بن ناصر آل زيد.

وبعد وصول وزير الحرس الوطني، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وألقى قائد كلية الملك خالد العسكرية كلمة عبّر فيها عن سعادته وسعادة جميع منسوبي الكلية برعاية وزير الحرس الوطني لحفل تخرج دفعة جديدة من أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تجسد ثمرة العمل والعطاء وتجدد عهد الوفاء والولاء.

من جانبهم، عبّر الخريجون في كلمة ألقاها الطالب العسكري يزن بن حامد الحارثي، عن شكرهم للوزير لرعايته حفل تخرجهم، مؤكدين جاهزيتهم للانضمام مع زملائهم في ميادين العز والشرف لخدمة الوطن.

ثم شهد الوزير والحضور العرض العسكري العام، الذي أظهر فيه طلاب الكلية مهارات عالية تعكس المستوى المتقدم الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية.

بعد ذلك، أجريت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف.

عقب ذلك، ردّد الخريجون قسم الولاء والطاعة بتلقين من قائد كتيبة الطلبة العميد الركن خالد بن بركات الجوير.

ثم أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية العميد الركن ناصر بن دحيم بن سعيدان النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين والمتفوقين، حيث كرّم الوزير الطلبة المتفوقين، وحصل على الأول في المجموع العام الطالب العسكري يزن بن حامد بن علي الحارثي، وجائزته سيف مذهب.

إثر ذلك، شاهد الوزير والحضور عرضًا مرئيًا عن «شهداء الواجب»، حيث استُعرضت فيه أسماء طلبة الكلية من أبناء الشهداء والمصابين، الذين عبروا عن سعادتهم بالسير على خطى آبائهم في الدفاع عن تراب الوطن، مبدين استعدادهم لتقديم أرواحهم فداءً للوطن والدفاع عنه.

وفي ختام الحفل، التقطت الصور التذكارية مع الخريجين، ثم عُزف السلام الملكي.