تصاعد الجدل حول حلقة «الشقة» المعروضة ببرنامج «هي وبس»، الذي تقدمه الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، بعد اتهامات متبادلة بين الأطراف حول حقيقة واقعة فسخ خطوبة مباشرة، إذ قامت الضيفة إيمان بفسخ خطوبتها من خطيبها أحمد الديب، بعد مداخلة هاتفية من والدته منى، التي أصرت على الإقامة معهما بعد الزواج، الأمر الذي قوبل برفض واضح من إيمان وانتهى بفسخ الخطوبة أمام الكاميرا ومغادرتها الاستوديو.

لكن المفاجأة كانت بعدما ادعت إيمان بتصريح إعلامي أن كل ما حصل بالحلقة كان مفبركاً، ما دفع القائمين على البرنامج لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه إيمان.

كذبة أبريل

إيمان محمود فاجأت الجمهور حين خرجت في تصريحات إعلامية لتعلن أن ما رآه لم يكن سوى مشهد تمثيلي متفق عليه مع إعداد البرنامج بمناسبة شهر أبريل، أو بالأحرى كذبة أبريل.

وبررت ذلك برغبتها وخطيبها في دخول عالم التمثيل والشهرة، مؤكدة أن «الشبكة» التي ظهرت في الحلقة كانت مجرد إكسسوارات وليست ذهباً حقيقياً، مشيرة إلى قرارها كشف الحقيقة بعد تعرض خطيبها لحملة تنمر قاسية، ورغبةً منها في تبرئة ساحته.

أحمد الديب وخطيبته خلال ظهورهما في البرنامج.

لا اتفاق مسبقاً

من جانبه ظهر الشاب أحمد الديب في بث مباشر عبر «تيك توك» لينفي تماماً وجود أي اتفاق مسبق أو «سكريبت» للحلقة، مؤكداً أن الخلاف كان قائماً بالفعل قبل الحلقة، والحوار كان بشكل عفوي وطبيعي دون توجيه من الإعداد.

وكشف توقيعه على إقرارات ووثائق رسمية قبل الظهور تثبت صحة القصة وتفاصيلها بشكل قاطع، مشيراً إلى رفضه عروضاً مالية مغرية من جهات مختلفة للحديث عن الواقعة بطريقة مغايرة، مشدداً على أن التزامه بالحقيقة كان أهم من أي مكاسب مادية، لافتاً إلى تعرضه لحملات تنمر وشائعات تركت آثاراً سلبية عميقة على حالته النفسية وعلى صحة والدته وأفراد أسرته.

شهران للتحقق

في المقابل، أكد فريق إعداد برنامج «هي وبس» أن عملية التحقق من صحة المعلومات استغرقت نحو شهرين قبل بدء التصوير لتدقيق الوقائع، مشيراً إلى أن الطرفين وقّعا إقراراً رسمياً يتحملان فيه مسؤولية جميع التصريحات والأحداث الواردة في الحلقة، مشدداً على أن ما تم عرضه يعكس وقائع حقيقية وليس مفبركاً، مع نفي وجود أي اتفاق مسبق أو سيناريو معدّ.

وأضاف أن إدارة برنامج «هي وبس» اتخذت إجراءات قانونية ضد إيمان محمود، بعد ظهورها في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت فيه وجود اتفاق مسبق لفبركة أحداث الحلقة التي عُرضت منذ يومين.