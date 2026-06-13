تسببت الإعلامية المصرية ريهام سعيد في حالة من الجدل والتفاعل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان انفصالها عن زوجها ووالد ابنها بعد زواج استمر عشر سنوات.

إعلان الانفصال

وجاء الإعلان عن الانفصال من خلال منشور نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «فيسبوك»، قبل أن تقوم بحذف المنشور بعد ساعات قصيرة، دون إبداء أي أسباب أو توضيحات بشأن القرار.

وقالت ريهام سعيد في منشورها: «رغم أنني لا أحب أن أعلن مثل هذه الأخبار، فإنني مضطرة لذلك.. أعلن انفصالي عن زوجي ووالد ابني بعد عشر سنوات من الزواج، مع كل الأمنيات له بالتوفيق بإذن الله.. الحمد لله».

تساؤلات حول الحذف

أثار حذف المنشور موجة من التساؤلات بين المتابعين حول أسباب التراجع عن حذفها ما زاد الغموض بالأمر، مع عدم صدور أي توضيحات أو تصريحات إضافية منها بشأن تفاصيل الانفصال أو دوافع حذف الإعلان.

حفظ التحقيق

وكانت أعلنت نقابة الإعلاميين في مصر سابقًا حفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد، بشأن إحدى حلقات برنامج «صبايا الخير» التي تناولت ملف «كلاب الشوارع»، وذلك عقب تلقي شكوى رسمية ورصد ملاحظات مهنية على المحتوى المقدم.

وجاء القرار بعد مراجعة كافة التفاصيل وفهم طبيعة الطرح الإعلامي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية عند تناول القضايا العامة.