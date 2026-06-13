استيقظ الوسط الفني والترفيهي في تركيا، (الخميس)، على وقع زلزال أمني غير مسبوق، بعدما شنت السلطات حملة مداهمات مكثفة طالت 22 من أبرز نجوم التمثيل والغناء وصناع المحتوى، بتهم ثقيلة تتعلق بتعاطي وترويج المواد المخدرة. ولم تكن هذه الحملة عادية بأي حال من الأحوال، إذ أسقطت في شباكها أسماءً من الصف الأول تحظى بجماهيرية جارفة يتصدرها ثنائي الشهرة والموضة النجمة بيرين سات وزوجها المغني كنان دوغولو، إلى جانب الممثل أنس أريكان والمغنية عائشة خاتون أونال، لتتمدد القائمة وتشمل وجوهاً بارزة في مجالات الإخراج ومصممي الأزياء ورجال الأعمال، من بينهم كريم جان دورماز، بيردان مارديني، والمخرج مراد سايغي، والعارضة البرتغالية تيسي راموس كوريرا.

عنصر المفاجأة كان بطل المشهد، حيث اقتحمت فرق الشرطة منازل المستهدفين في ساعات الصباح الأولى، وعثرت بحوزة بعضهم على كميات من المواد المخدرة وأدوات التعاطي وفقاً لتقارير محلية. ويمر هؤلاء النجوم الآن بمنعطف قانوني حرج، حيث يخضعون لفحوصات طبية صارمة تشمل سحب عينات من الدم والشعر لتحديد مصيرهم قبل استجوابهم أمام النيابة العامة، التي قد تطلق سراحهم مؤقتاً لحين ظهور النتائج، أو تأمر بتوقيف بعضهم فوراً.

القوانين التركية لا تبدي مرونة في هذه الملفات، إذ يواجه من تثبت إدانته عقوبة السجن التي تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات بتهمة الشراء والتعاطي، وهي عقوبة قابلة للتشديد في حال ارتكاب المخالفة بالقرب من المدارس والمستشفيات أو دور العبادة، في حين يظل الخيار الوحيد للنجاة هو الانخراط في برنامج علاجي وتأهيلي لمدة عام يضمن للمتعاطي مسح سجله الجنائي تماماً. هذه الضربة القاسية تأتي كحلقة جديدة في سلسلة حملات بدأت منذ أكتوبر الماضي لتطهير «المجتمع المخملي» من آفة السموم، وأطاحت الشهر الماضي فقط بنحو 25 نجماً، أظهرت التحاليل قبل أيام إيجابية عينات بعضهم مثل الممثل أونور تونا والمغني مابيل ماتيز، بينما تنفس آخرون الصعداء بعد ثبوت براءتهم وفي مقدمتهم النجمة سيرناي ساريكايا، لينتظر الشارع التركي بترقب شديد ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من المفاجآت.