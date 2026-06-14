تعود الفنانة المصرية إلهام شاهين مجدداً إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم «الحافي»، الذي دخل أخيراً مرحلة التصوير، ليضعها أمام تجربة سينمائية جديدة بعد ابتعادها عن السينما عدة سنوات.

سبب الحماس

وكشفت إلهام شاهين لـ«عكاظ» أسباب مشاركتها في الفيلم، مؤكدة أن الشخصية التي تجسدها كانت من أبرز الأسباب التي دفعتها للموافقة على العمل، إلى جانب النص الذي يتميز بأسلوب كتابة مختلف يعتمد على حوارات محكمة الصياغة ويتطلب التزاماً كاملاً بالتفاصيل المكتوبة.

شخصية محورية

إلهام شاهين تظهر ضمن أحداث الفيلم في دور امرأة ميسورة الحال ذات جذور شعبية، تتمتع بشخصية قوية وحضور مؤثر، ويناقش العمل عدداً من القضايا الاجتماعية من بينها استغلال بعض الأشخاص لمعتقدات البسطاء عبر الدجل والشعوذة لتحقيق مكاسب مالية.

مفاجأة أحمد بدير

ومن جانبه، يقدم الفنان المصري أحمد بدير تجربة مختلفة داخل الفيلم، إذ يؤدي دور توأمين في قالب كوميدي، مع توظيف تقنيات فنية حديثة تساعد على تقديم الشخصيتين بصورة متقنة ضمن السياق الدرامي.

كوكبة من النجوم

ويشارك في بطولة «الحافي» عدد من الفنانين من بينهم عمرو عبدالجليل، وخالد الصاوي، ورانيا فريد شوقي، وأميرة فتحي، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وإلهام صفي الدين، بينما يحمل السيناريو توقيع الكاتب محمد الغيطي.