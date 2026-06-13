أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيل أولى حالات الوفيات المرتبطة بفيروس إيبولا داخل مخيم للنازحين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تحذيرات عمال الإغاثة من خطر انتشار المرض بسرعة كبيرة في المواقع المكتظة.

وأكدت المفوضية وفاة شخصين مرتبطين بالفيروس في مخيم كبانغبا بإقليم إيتوري، والذي يؤوي نحو 30 ألف نازح، إذ ذكرت مصادر إغاثية أن الضحيتين هما أم وابنتها، توفيتا في 31 مايو و1 يونيو، وتم تأكيد إصابتهما بإيبولا بعد فحوصات أجرتها منظمة الصحة العالمية.



وحذر عمال الإغاثة، ومن بينهم مجلس اللاجئين الدنماركي، من أن المخيمات المزدحمة تشكل بيئة مثالية لانتشار الفيروس بسرعة، مما قد يؤدي إلى حالة من الذعر ونزوح جماعي إضافي.

وقالت كايتلين برادي، المديرة المؤقتة للمجلس في الكونغو: «نحن قلقون جداً من أن إيبولا في هذه المخيمات سينتشر بسرعة فائقة، وقد يؤدي إلى ذعر يدفع الناس إلى الفرار سواء كانوا مصابين أم لا».

يأتي هذا التطور ضمن تفشي وباء إيبولا (سلالة بونديبوغيو) الذي أعلن في منتصف مايو 2026 في إقليم إيتوري وامتد إلى شمال وجنوب كيفو، وأعلنته منظمة الصحة العالمية طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية، وحتى منتصف يونيو، سجلت الكونغو أكثر من 676 حالة مؤكدة و136 وفاة، بالإضافة إلى حالات في أوغندا المجاورة.



وتعاني المنطقة من أزمة إنسانية حادة، إذ يوجد أكثر من مليوني نازح في المناطق المتضررة، وسط نزاعات مسلحة مستمرة، وضعف في البنية التحتية الصحية، وصعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة.

ويُعد هذا التفشي الـ17 لفيروس إيبولا في الكونغو، ويتميز بغياب لقاح أو علاج محدد لسلالة بونديبوغيو حتى الآن، مما يعقد جهود السيطرة عليه.

وتعمل المفوضية الأممية والمنظمات الشريكة على تعزيز إجراءات الوقاية، من خلال توزيع مواد النظافة، تركيب نقاط غسيل اليدين، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، لكن نقص التمويل الدولي يظل عقبة رئيسية أمام الاستجابة الكاملة.