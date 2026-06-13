نفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أموال من الإمارات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار.

نفي قاطع

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددة على أنه لم يتم الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة أو تحويلها عبر دولة الإمارات.

دعوة لتحري الدقة

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم نشر أو تداول معلومات غير موثقة تفتقر إلى المصداقية.