«البريميرليغ» يُخفف عقوبة «شد الشعر»

خففت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) عقوبة شد شعر المنافس، ضمن التغييرات التي طرأت على إرشادات التحكيم للموسم المقبل 2026-2027.

وقالت الرابطة في بيان إن شد شعر المنافس لن يؤدي بالضرورة إلى بطاقة حمراء مباشرة، بموجب التعديلات الجديدة على إرشادات التحكيم.

وأضاف البيان أن البطاقة الحمراء ستُمنح في حال شد الشعر باستخدام «قوة مفرطة أو عنف»، بينما ستُعاقب الحالات المتعمدة التي لا تتضمن استخدام قوة مفرطة ببطاقة صفراء.





وقائع الموسم الماضي وراء التعديل

وجاء التعديل بعد طرد مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز، ولاعب إيفرتون مايكل كين، ولاعب سندرلاند دانييل بالارد، بسبب شد شعر منافسيهم خلال الموسم الماضي.

رقابة أكبر على الإمساك بالمنافس

كما أوضحت الرابطة أنه سيتم التدقيق بشكل أكبر في حالات الإمساك بالمنافس، مع تشجيع الحكام على معاقبة الأفعال غير المتعلقة بكرة القدم، والتي يكون لها تأثير ملموس على المنافسين.

حماية إضافية لحراس المرمى

وعززت رابطة «البريميرليغ» حماية حراس المرمى، بإلزام الحكام بمعاقبة اللاعبين الذين يبادرون بالاحتكاك دون محاولة حقيقية للعب الكرة، إذا كان ذلك يؤثر على قدرة الحارس على التصدي لها.