شهد مطار مدينة السادس من أكتوبر بمصر سقوط طائرة تابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وهو ما أسفر بكل أسف عن مصرع قائد الطائرة وإصابة متدربة كانت برفقته. هذا الحادث الأليم استدعى تحركاً فورياً من وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، الذي وجه بفتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على كافة الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى سقوط الطائرة، وتفكيك ملابسات الواقعة من مختلف زواياها.

وتولت الإدارة المركزية لحوادث الطيران بالفعل مهام فحص الجوانب التشغيلية والفنية للرحلة ولمنظومة التدريب المعتمدة لإعداد تقرير تفصيلي دقيق. وفي غضون ذلك، تضع الوزارة في مقدمة أولوياتها تقديم أقصى مستويات الرعاية الطبية والنفسية للمتدربة المصابة لمساندتها حتى تتجاوز هذه المحنة وتستقر حالتها الصحية تماماً. ومن جانبها، شددت وزارة الطيران المدني في بيانها الرسمي على التزامها الصارم بمعايير السلامة الجوية الدولية، مؤكدة أن ما ستسفر عنه التحقيقات لن يمر دون مراجعة، بل سيكون ركيزة لاتخاذ تدابير حازمة تعزز منظومة الأمان داخل المطارات وأكاديميات التدريب، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع المفجعة مستقبلاً، بينما تترقب الأوساط المعنية بحذر نتائج التقصي الجاري لكشف الظروف الحقيقية المحيطة بالحادث.