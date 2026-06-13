أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا» اليوم، عن النجاح الكامل لإطلاق الصاروخ الفضائي الجديد H3 في رحلته السادسة، وعودته إلى مدارات الفضاء بعد معالجة الخلل الفني الذي تسبب في تعثر مهمته السابقة في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوكالة، أن الصاروخ انطلق بنجاح لوضع ستة أقمار صناعية صغيرة في مداراتها المحددة بدقة على ارتفاع 580 كيلومتراً، وذلك من مجمع الإطلاق التابع لمركز تانيغاشيما الفضائي الواقع في محافظة«كاغوشيما» جنوب غربي البلاد محققاً كافة أهدافه الرئيسية للرحلة.

وشهدت هذه المهمة الفضائية الاعتماد لأول مرة على النسخة المطورة التي تحمل اسم طراز 30، وهي فئة مبتكرة ومنخفضة التكلفة من الصاروخ تعمل بثلاثة محركات دفع سائل رئيسية (LE-9) دون الحاجة إلى معززات الصواريخ الصلبة الجانبية التقليدية.

وتستهدف اليابان من خلال هذه النسخة المطورة تخفيض نفقات الإطلاق بنسبة تصل إلى النصف مقارنة بالطرازات السابقة، لتزويد الأسواق العالمية بخدمات نقل فضائي تجارية وعلمية أكثر مرونة وأقل كلفة، بما يسمح بمنافسة الكيانات الفضائية الكبرى.

وأشارت الوكالة، إلى أن هذا الإطلاق يمثل نقطة تحول استراتيجية لبرنامج الفضاء الياباني، حيث أعاد الثقة الكاملة لسلسلة صواريخ H3 بعد ستة أشهر من التحقيقات المكثفة والتعديلات الفنية التي أُجريت عقب تعثر المهمة السابقة في ديسمبر الماضي.

وتخطط الحكومة اليابانية بالتعاون مع شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» لتكثيف جدول رحلاتها بمعدل 6 إلى 8 طروحات سنوياً، ليكون هذا الصاروخ هو الناقل الرئيسي لجميع مهام استكشاف الفضاء القادمة، بما في ذلك شحن الإمدادات وتطوير برامج استكشاف المريخ.