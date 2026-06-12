فتح قائد منتخب مصر «محمد صلاح» باب سوق الانتقالات على مصراعيه، بعد تأكيد مسؤول سابق في نادي فنربخشة التركي أن اللاعب أبدى رغبته الصريحة بالانضمام إلى «الكناري الأصفر» حال أتمت الإدارة الصفقة.



وجاءت التصريحات على لسان عزيز يلدريم، الرئيس الجديد للنادي، الذي حسم انتخابات الرئاسة أخيرا. وكان يلدريم قد وعد جماهير فنربخشة خلال حملته الانتخابية بالسعي لضم مهاجم ليفربول، وعاد الوعد للواجهة بقوة بعد فوزه وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT».



وكشف يلدريم تفاصيل مالية ضخمة للصفقة المحتملة: «سيطلب صلاح عقداً لمدة ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 90 مليون يورو، أي ما يعادل 77 مليون جنيه إسترليني». وأضاف: «إذا رأينا أنه اللاعب الذي يحتاجه الفريق فسنسعى للتعاقد معه، والقرار النهائي يعود للجنة كرة القدم بالنادي».



وتضرب هذه التطورات كل التوقعات التي رجحت انتقال صلاح للدوري السعودي كوجهة قادمة، وتعيد اللاعب إلى ساحة المنافسة الأوروبية القوية.



وكان ليفربول ودّع صلاح رسمياً بنهاية الموسم، بعد مسيرة أسطورية استمرت 9 مواسم سجل خلالها 257 هدفاً في 442 مباراة بكل المسابقات، ليصبح أحد أعظم أساطير «آنفيلد».