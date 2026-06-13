كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مسودة مذكرة التفاهم المرتقبة لا تتجاوز صفحتين، مؤكداً أنها خضعت لمراجعات من وزارات الخارجية والأجهزة الاستخباراتية والجهات المعنية لدى الأطراف المشاركة، تمهيداً لتوقيعها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح عراقجي أن التفاهم بات في مراحله النهائية، مشيراً إلى أن التوقيع سيتم عن بُعد وبشكل إلكتروني في المرحلة الأولى فور استكمال الصياغات النهائية، قبل الانتقال إلى مراحل التفاوض اللاحقة.

صفحتان فقط.. لكنهما ترسمان مسار المفاوضات

وقال عراقجي إن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مسار تفاوضي يستمر لمدة 60 يوماً لمناقشة الملفات الخلافية، موضحاً أن الوثيقة المختصرة التي لا تتجاوز صفحتين تتضمن المبادئ الأساسية والالتزامات الأولية بين الأطراف.

وأضاف أن استمرار المفاوضات بعد هذه المرحلة مرهون بتنفيذ التعهدات الواردة في المذكرة خلال الفترة المحددة، مؤكداً أن التوصل إلى الاتفاق النهائي أصبح أقرب من أي وقت مضى.

هرمز والحصار البحري في صلب الاتفاق

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن النص الأولي للمذكرة يتناول ملف مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، مع إحالة عدد من القضايا الأكثر تعقيداً إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

وشدد على أن إيران تسعى إلى إدارة جديدة للمضيق، معتبراً أن الوضع المستقبلي لن يكون كما كان في السابق، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده لا تنوي إدارة المضيق بالوسائل العسكرية بشكل دائم، لكنها ستتدخل عند الضرورة لحماية مصالحها.

الأصول المجمدة وإعادة الإعمار

وكشف عراقجي أن الأطراف اتفقت على وضع آلية خاصة للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة، فيما سيُطرح ملف إعادة الإعمار ضمن إطار تفاوضي منفصل يجري الاتفاق على آلياته خلال الجولات القادمة.