أعلن مكتب الأسرة المالكة في تايلاند اليوم وفاة الأميرة باجراكيتيابها، الابنة الكبرى للملك ماها فاجيرالونكورن، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعد رحلة علاج استمرت أكثر من ثلاثة أعوام.

وأوضح المكتب في بيان رسمي -وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- أن الأميرة توفيت أمس (الخميس)، داخل مستشفى الملك شولالونغكورن التذكاري بالعاصمة بانكوك، حيث كانت تخضع للعلاج منذ ديسمبر عام 2022.