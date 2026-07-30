شهد سوق التطبيقات العالمي موجةً متسارعة من الإصدارات الجديدة خلال 2026، مدفوعاً باتساع استخدام أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في تسريع تطوير البرمجيات وإتاحة المجال أمام المبتدئين للمشاركة في صناعة التطبيقات.

وكشف تقرير حديث ارتفاع عدد التطبيقات الجديدة المطروحة عالمياً بنسبة 60% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، عبر متجري «آب ستور» و«قوقل بلاي»، بينما سجّل متجر «أبل» وحده قفزة أكبر بلغت 80%.

وتأتي هذه الطفرة في وقت تتزايد التوقعات بشأن قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تغيير طريقة وصول المستخدمين إلى الخدمات الرقمية، إلا أن النمو الكبير في الإصدارات يعكس استمرار حضور التطبيقات وقدرتها على استقطاب الأفكار والتجارب الجديدة.

وفي المقابل، أثار الانتشار السريع للتطبيقات المطورة بأدوات الذكاء الاصطناعي مخاوف من ازدحام المتاجر بمنتجات منخفضة الجودة. ورغم ذلك، برزت تطبيقات مبتكرة تقدم خدمات متنوعة في حفظ المحتوى، والتسوق المحلي، والكتابة وتتبع الأعمال الترفيهية والحالة المزاجية، دون الترويج لنفسها بالضرورة بوصفها تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.