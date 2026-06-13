تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضرورة إجراء بعض التعديلات على قميص منتخب مصر، قبل خوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد المصري في بيان: «تلقينا مخاطبة من فيفا تتعلق بعدم السماح بوضع نجوم البطولات القارية على قمصان المنتخبات خلال كأس العالم».

تعديل لون الأرقام

وأضاف البيان: «طلب فيفا أيضاً إجراء تعديل على لون الأرقام على القمصان لتصبح باللون الأبيض بدلاً من الذهبي، من أجل وضوح الرؤية بشكل أكبر».





اختبار صعب أمام بلجيكا

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمواجهة بلجيكا الإثنين المقبل، في تمام العاشرة مساءً.





مجموعة مصر

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة بالمونديال، الذي تستمر منافساته حتى 19 يوليو المقبل، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.